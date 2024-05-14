'Taşınmaz Mal Edinme', 'Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri', 'Sözleşmeler' ve 'Kat Mülkiyeti' yasa tasarıları komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sözleşmeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onaylayarak, Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk Başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Sözleşmeler ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, ilk olarak “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oyçokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oyçokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi son olarak “Sözleşmeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi; UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Armağan Candan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat da katıldı.