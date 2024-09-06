Taşınmaz Mal Komisyonu tarihinin en büyük ikinci ödemesini yaptı. Miktar açıklanmadı

Avrupa İnsan Hakları Mahmesi tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine kullanım kaybı ve manevi tazminat ödenmesine karar veilen Kıbrıslı bir Rum’un mülkiyet sorununun çözümü için TMK’ya yaptığı başvuru sonuçlandı

Söz konusu başvuru yakın zamanda TMK önünde sonuçlandırılarak, hükmedilen tazminat geçtiğimiz günlerde ödendi. Bahse konu ödeme, TMK’nın bugüne kadar yapmış olduğu en yüksek meblağı içeren ikinci ödeme oldu.

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