Taşkent Doğa Parkı himayesindeki kızıl şahin yavruları doğaya kavuşuyor

Taşkent Doğa Parkı, bünyesindeki Kızıl Şahinlerin iki yavrusunun gelişimlerini tamamlayarak, doğadaki yaşamlarına başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan açıklamada, anne ve baba şahinler tarafından yaklaşık 7 haftadır bakılıp beslenen iki kardeşin bu süreçte doğal hayata adapte olarak geçiş yapabilmelerine olanak sağlamak için Telsim Ekoloji Ormanı’nda yer alan ve özel olarak hazırlanan üretim kafesinde bakıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İnsanlara alışmamaları, besin ile insanı ilişkilendirmemeleri için herhangi bir temas olmadan, yavrular için hazırlanan bu özel bölme sayesinde yavru Kızıl Şahinler doğaya kavuşacaklar” denildi.

Anne ve baba şahin hakkında da bilgi paylaşılan açıklamada, anne şahinin kanadının yaralı olduğu ve baba şahinin ise elden beslenmeye alışmış olduğu belirtilerek, doğada yaşama şansları olmadığı ve iki yıldır Kıbrıs Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı barınakta yaşamlarını sürdürdükleri aktarıldı.

Bu habere tepkiniz:



28/05/2021 18:10