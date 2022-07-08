Taşkent Doğa Parkı’ndan yılanın ısırdığı ‘Doğa’ isimli maymun için yardım çağrısı

Taşkent Doğa Parkı, bugün sabah saatlerinde halsiz halde bulunan ve yapılan kontroller sonucunda yılan tarafından ısırıldığı tespit edilen 'Doğa' isimli maymun için yardım çağrısı yaptı.

Taşkent Doğa Parkı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yılan tarafından ısırılan Doğa isimli maymun için yardım çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, bugün sabah saatlerinde halsiz halde yatarken bulunan Doğa’nın hemen tedaviye alındığı ve ilk kontrollerinde hemotoxin zehirine bağlı kolunun şiştiği ve zehirlenme semptomları gösterdiğinin belirlendiği aktarıldı.

Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, Doğa için 72 saatin çok kritik olduğuna işaret edilerek, “Şişesi 200 euro olan panzehir çok pahalı olduğu için getirilmediğinden piyasada bulamıyoruz ve bugün elimizdeki son şişeyi Doğa için kullandık. Elinde panzehir olduğunu bildiğiniz bir veteriner hekim, şahıs, kurum vs. varsa lütfen bizimle 1190'ı arayarak iletişime geçiniz çünkü hem Doğa’nın tekrar ihtiyacı olabilir hem de şu andan itibaren yılan ısırmasına karşı elimizde herhangi bir panzehir yok” denildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bugün sabah kötü bir güne uyandık. 5 yıldır bakımını üstlendiğimiz, bize geldiğinde 5 aylık hamile olan ve 15 gün sonra doğum yaparak anne olan Doğa ismini verdiğimiz maymunu bugün sabah yerde halsiz yatarken bulduk. Yapılan ilk kontrollerde Doğa'nın yılan ısırmasından dolayı hemotoxin zehirine bağlı kolunun şiştiği ve zehirlenme semptomları gösterdiği belirlendi.

Derhal tedaviye alınan Doğa'ya panzehir yapılarak seruma başlandı ve bağışıklık sistemini güçlendirecek ve zehirle savaşmasına yardımcı olarak takviye ilaçlar verildi. Doğa sadece 4.3 kg ağırlığında olduğu için önümüzdeki 72 saat onun için çok kritik bir süreç.

Yaptığımız araştırma ve incelemede vardığımız sonuç yılanın maymunların yaşam alanına girmediğini, Doğa'nın yılanı kafesin önünde farkederek muhtemelen uzaklaştırmak için elini uzatıp rahatsız ettiği için elinden ısırıldığını gösteriyor. Doğayı kurtarabilmek için hem dualarınıza hem de yardımına ihtiyacımız var.

Şişesi 200 euro olan panzehir çok pahalı olduğu için getirilmediğinden piyasada bulamıyoruz ve bugün elimizdeki son şişeyi Doğa için kullandık. Elinde panzehir olduğunu bildiğiniz bir veteriner hekim, şahıs, kurum vs. varsa lütfen bizimle 1190'ı arayarak iletişime geçiniz çünkü hem Doğanın tekrar ihtiyacı olabilir hem de şu andan itibaren yılan ısırmasına karşı elimizde herhangi bir panzehir yok.

Doğa'nın tedavisine maddi katkıda bulunmak istiyorsanız

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08/07/2022 23:36