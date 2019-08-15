Taşkent şehitleri anıldı

Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanarak Rumlar tarafından katledilen Kıbrıslı Türkler de düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende konuşan Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır 45 yıl önce yaşananları anlattığı konuşmasında 14 Ağustos gecesi eli silah tutan 84 kişinin köyün ilkokulunun avlusuna götürüldüğünü ardından da Barış gücü gözetiminde Limasol esir kampına götürülmek üzere iki otobüse bindirildiklerini ve katliam yapıldığını anlattı.

Aşandır, “BM’nin koruduğu insanlar burada şehit olarak yatıyor. BM dünyanın hangi yerinde barışı sağladı ki burada da sağlayacak. Biz Kıbrıslı türkler olarak yalnız Anavatan Türkiye’nin etkin ve filli garantisini istiyoruz. Türkiye’nin garantör olmadığı hiçbir anlaşmaya evet demeyeceğiz”dedi.

Aşandır, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ve o tarihten sonra da Kıbrıs Türkünün özgür olarak yaşadığını kaydetti.

Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı da, . aradan 45 yıl geçmesine rağmen şehitlerin yokluklarının ve acılarının yüreklerini kavurup gözlerinde yaşa dönüştüğünü kaydetti.

Tören Taşkent Şehitler Müzesinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Şehitler için Taşkent Şehitler Camii’nde saat 20.00’de mevlit okutuldu.