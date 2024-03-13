Taşkent Şehitliği’ne TC Büyükelçiliği ve KEİ Ofisinin desteğiyle gölgelik yapıldı

Taşkent Şehitliği’ne Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi finansman desteğiyle gölgelik yapıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin hazırladığı proje 700 bin TL’ye mal oldu.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, adanın en bakımlı şehitliği olan Taşkent Şehitliği’nde bir gölgelik ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, yaklaşık bir yıl önce başlattıkları girişim neticesinde gölgeliği özelde Taşkent şehit ailelerine, genelde ise Dikmen Belediyesi’ne kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Projeyi dernek olarak hazırladıklarını ve TC Lefkoşa Büyükelçiliğine başvurduklarını kaydeden Benan, gölgeliği kazandırdığı için TC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KEİ Ofisine teşekkür etti. Benan, Feyzioğlu’nun hem manevi hem de maddi olarak derneğe bakış açısının çok farklı olduğunu söyledi.

Gölgeliğin büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Benan, her yıl Ağustos ayında yapılan törende hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşandığını ifade etti. Halkın töreni daha rahat izleyebileceğini belirten Benan, Taşkent şehit ailelerinin de gönül rahatlığıyla şehitlikte mevlitlerini okutabileceğini dile getirdi.

-“Varoluş ve özgürlük mücadelemizde bugünlere gelmemizi sağlayan şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliriz”

“Varoluş ve özgürlük mücadelemizde bugünlere gelmemizi sağlayan şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliriz” diyen Benan, “Geçmişte bu mücadele yapılmasaydı bugün bizler burada bulunamayacaktık” şeklinde konuştu. Dernek Başkanı Benan, ülkede özgürce yaşanabiliyorsa bunun şehitler sayesinde olduğunu vurguladı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye de teşekkür eden Benan, diğer belediyelerin de Dikmen Belediyesi’ni örnek alarak, kendi sınırları içerisinde olan şehitliklerin bakımını, tadilatını üstlenmeleri için çağrı yaptı. Benan, “Bu iş vicdan işidir ve yapılabiliyor” dedi.

-Talu

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu da, geçen yıl Ağustos ayından sonra Dernek Başkanı Gürsel Benan’ın gölgeliğin yapılması için girişimde bulunduğunu ve “canla başla” çalıştığını kaydetti.

Taşkent şehit aileleri adına Benan’a teşekkür eden Talu, “Hiç emeğini acımadı” dedi.

Taşkent Şehitliği’ndeki açıklama sırasında Benan ve Talu’nun yanı sıra Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso ve projeyi yürüten firma yetkilisi İsa Güner de hazır bulundu.

Rumlar tarafından topluca katledilen Taşkent, Tatlısu ve Terazi şehitleri her yıl 15 Ağustos’ta Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anılıyor.