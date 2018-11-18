Taşkent yolunda fidanlar dikilecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün Taşkent Yolu’ndaki KTTB Ormanı’na fidan dikimi yapılacak.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve daha yeşil bir ada için 2007 yılında kurulan KTTB Ormanı’na bugüne kadar yaklaşık 3 bin ağaç dikildiğini ve bu ağaçlara kurak mevsimlerde su verilip bakım yapıldığını belirtti.

Bu yıl zeytin, harnup, incir ve nar fidanı ekeceklerini belirten Gürkut, fidanları sağlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi ve Orman Dairesi’ne teşekkür etti.