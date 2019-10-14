Taşkent'te yangın!

Bu sabah Taşkent köyünde çıkan yangın İtfaiye, Dikmen Belediyesi, Orman Dairesi, Taşkent Doğa Parkı Ekiplerinin ve civardaki vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Taşkent Doğa Parkı yetkilisi Kemal Başat, "evlerin arasında çıkan yangının hiçbir eve zarar vermeden kontrol altına alınabilmesi ve söndürülebilmesi hem üstün bir çaba hem de büyük bir şanstı. Emeği geçen herkesi kutlarım" diye konuştu. Yangın sonucu yaklaşık 15 dönüm arazinin kül olduğu belirtildi.

14/10/2019 10:00