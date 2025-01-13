Taşkın, Sonsal ve Karal törenle anıldı

Gazimağusa’daki sendikal bir toplantıya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu-Sen Genel Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal, ölümlerinin 42’nci yılında Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Taşkın, Sonsal ve Karal’ın anma törenine, aileleri ve sevenlerinin yanı sıra bazı sendikacılar katıldı.

Kabirlere çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma töreninde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı bir konuşma yaptı.

Bıçaklı, Necati Taşkın, Erdoğan Sonsal ve Artemel Karal’ın, 12 Ocak 1983 tarihinde Gazimağusa’da yapılacak sendikal toplantıya katılmak üzere yola çıktıklarını ve meydana gelen elim trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Konuşmasında, Türk-Sen’in Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na üye olduğunu hatırlatan Bıçaklı, Necati Taşkın, Erdoğan Sonsal ve Artemel Karal’ın uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türk işçisini başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

Bıçaklı, bu üç ismin çalışma yasalarına da önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, anılarını yaşatmanın ve emek mücadelelerini sürdürmenin önemine dikkat çekti.

Hayatlarını kaybeden arkadaşlarının çizdiği yolda ilerlemeye ve emek sınıfına hizmet vermeye devam edeceklerini dile getiren Bıçaklı, törene katılan herkese teşekkür etti.

Tören, Taşkın, Sonsal ve Karal için edilen dualarla sona erdi.