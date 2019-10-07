Taşkınköy Halı Sahası Açılışı Yapılacak

Ülkemizin önemli tesislerinden olan ve yapımı yeni tamamlanan Taşkınköy Spor Kulübü Raif Denktaş Halı Sahasının açılış töreni bugün yapılıyor.

Saat 18.30’da gerçekleştirilecek olan açılışta birçok etkinlik yapılacak. Etkinlikte Piyanist Deniz İbrahim Çetiner & Solist Melek, Göç-Taş, Kıbrıs Halk Dansları Derneği sahne alacak. Sahnenin yanı sıra Cumhurbaşkanın gerçekleştireceği açılışta Taşkınköy İlkokulu ile Galatasaray ve Özev’in halı saha maçları oynanacak.

07/10/2019 09:38