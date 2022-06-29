Taşkınköy’de Dr. Küçük heykeli yarın açılıyor

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29/06/2022

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Taşkınköy’de Dr. Küçük heykeli yarın açılıyor

Lefkoşa’nın en çok kullanılan park alanlarından biri olan Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’na bir yenilik daha ekleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün sanatçı Sevcan Çerkez tarafından yapılan heykelinin açılışı yarın (30 Haziran Perşembe) gerçekleşiyor. 

Mücadele liderinin adının verildiği Taşkınköy’deki Dr.Fazıl Küçük Parkı’nda gerçekleştirilecek açılış etkinliği saat 19.00’da başlayacak. Tüm halkımız bu açılışa davetlidir.

 

29/06/2022 20:42
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