Taşkınköy’de sinek ve kokudan durulmuyor!

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, bölgeden geçen derenin yaydığı kokular ve ürettiği sineklerden bölge insanının çok rahatsız olmasına karşın, Biyologlar Derneği ve çevrecilerin karşı çıkması nedeniyle, derenin temizlenemediğini savundu.

Melin DOBRAN

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, bölgedeki en büyük sorunun kaldırım ve dereyatağı oluğunu söyledi. Bölge kaldırımlarının birçoğunun kırık olduğunu dile getiren Muhtar Dizliklioğlu, tüm kaldırımların tamir edilmesi gerektiğini belirtti. Dereden çıkan kötü koku nedeniyle halkın kapı pencere açamaz duruma geldiğini ifade eden Dizliklioğlu, derenin temizlenmesini talep etti. Dizliklioğlu, dereyi temizlemeye kalktıkları zaman ise karşılarına biyologlar derneği ve yeşilcilerin çıktığını söyledi. Dizliklioğlu, dereden çıkan sivrisinekler yüzünden, bölge insanının gece uyuyamadığını da kaydetti.

“Kaldırımlar kırık dökük”

Muhtar Dizliklioğlu, “Taşkınköy’ün en büyük sorunu, kaldırımlar ve dere yatağıdır. Kaldırımların birçoğu, kırık döküktür. Tüm kaldırımların yapılması gerekiyor. Ne yayalar, ne bisikletliler, ne de engelli vatandaşlar, kaldırımları rahatça kullanamıyor. Zaten bölgede bisiklet yolu yok. Buna rağmen bisiklet kiralama işi yapıldı. Zaten olan bisiklet yolları da yetersizdir. Kaldırımların betonu gitti, yerine altındaki çakıl taşları kaldı. Yer yer çöken kaldırımlar var. Vatandaşın kullanımında olan bu kaldırımların tamir edilmesi gerekiyor. Bir yayanın ayağı kaysa ya da takılıp düşse, bunun hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

“Derenin temizlenmesi gerekiyor”

“Bölgedeki dere kamışlarla doludur. Deredeki su düzenli olarak akmadığı için, birikip koku yapıyor. Bunun yanı sıra sivrisinekler de rahatsız ediyor. Dereyi kamışlardan temizlemeye kalkıyorum, karşıma yeşilciler ve biyologlar derneği çıkıyor. Yeşilciler ve biyologlar derneğini, 1 günlüğüne derenin yanında oturmaya davet ediyorum. Kokunun ve sineklerin, halkı ne kadar rahatsız ettiğini görmelerini istiyorum. Derenin V şeklinde betonarme yapılması gerekirdi. Beton yapılsa sineklerden kurtulacağız. Ne zaman dereyle ilgili bir şey yapacak olsak, yeşilciler bizi engelliyor.”

“Halk kapı pencere açamıyor”

“Derenin yakınlarında yaşayan vatandaşlar, sineklerden ve kokudan dolayı kapı pencere açamaz hale geldi. Özellikle geceleri, dereden çıkan sivrisinekler vatandaşı uyutmuyor. Hava sıcaklıkları arttıkça, dereden çıkan koku da artıyor. Halk nefes alamıyor. Derelerin temizlenmesi şarttır. Her dönem dereyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bölge halkı temiz ve rahat bir şekilde nefes almak istiyor. Sivrisinekler dereden çıkıp, insanların üstüne konuyor. Haliyle mikrop taşıyıp, kaşıntıya ve kızarıklığa neden oluyor. Bu, sağlık açısından da riskli bir durumdur.”

“Başıboş köpekler var”

“Bölgede başıboş gezen sokak köpekleri var. Hem de bu köpekler büyük köpeklerdir. Vatandaş bu köpekleri beslemek için alıyor. Bakamayınca da sokağa atıyor. Halk ne yolda rahatça yürüyebiliyor, ne de çocuklar sokakta oynayabiliyor. Bu başıboş köpekler, kaldırımlara, ev ve dükkân önlerine de pisliyor. Konuyla ilgili olarak belediyeyi defalarca aradık ama barınakta yer olmadığını söylediler. Yetkililerin bu konuya da bir çözüm bulmasını istiyoruz.”

Yeni Bakış Gazetesi