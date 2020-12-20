Taşkınköy'e yeşil alan kazandırmak amacıyla fidan dikildi

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) dün fidan dikme etkinliği yaptı.

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20/12/2020

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Taşkınköy'e yeşil alan kazandırmak amacıyla fidan dikildi

 Lefkoşa’da Taşkınköy’e yeşil alan kazandırmak amacıyla Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) dün fidan dikme etkinliği yaptı.
GÖÇ-TAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Sanat Parkı yakınlarındaki bir bölgede gerçekleşen fidan dikimine Lefkoşa Türk Belediyesi de katkı koydu. Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da katıldı. Uluçam, fidan dikiminin anlatılması ve yeşil alanın korunması sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi de verdi.

20/12/2020 14:05
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TAGS: Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, haberkıbrıs, göç-taş,
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