‘Taslak Pasajı’ Sergisi ARUCAD Art Space’te açılıyor
12/11/2019
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD Lefkoşa’daki sergi ve etkinlik mekânı Art Space, perşembe günü ‘Taslak Pasajı’ isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor.
ARUCAD Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı'nın sergisinde, süregelen bir yakın dönemde taslaklarla tartışılan, öneriler geliştirilen hayali bir çevre yer alıyor.
Sergi 2 Aralık’a kadar hafta içi her gün 13.30 – 17.30, Cumartesi 10.30 – 13.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.