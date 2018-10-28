Tasnif sürüyor, gözler divanda

Haber Kıbrıs-Özel

Ulusal Birlik Partisi 21’inci Olağan Kurultayı’nda 7 bin 2 üye oy kullandı. Şu ana kadar beş sandığın tasnifi yapıldı. 3 bin 502 oya ulaşan aday, ilk turdan seçimi kazanacak, aksi halde seçim önümüzdeki hafta ikinci turla devam edecek. Haber Kıbrıs’ın sandık başı devam eden tasnif sırasında, başkan adayı temsilcilerinden aldığı ilk izlenimlere göre, Ersin Tatar, ilk turu ilk sırada tamamlayabilir. Tatar’ı genel başkan Hüseyin Özgürgün takip ediyor. Faiz Sucuoğlu’nun bu ikiliyi geriden takip ettiği, Sunat Atun’un ise ilk turu son sırada tamamlayabileceği belirtiliyor.