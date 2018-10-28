Tasnifte son sandık…

Haber Kıbrıs-Özel

Ulusal Birlik Partisi 21’inci Olağan Kurultayı’nda, altı sandıkta kullanılan başkanlık oylarının ayrımında sona gelindi. Divan Başkanlığı, aldığı karar uyarınca, önce oyları 100’lük gruplar halinde ayırdı, daha sonar sayıma geçilecek.

Divandan dışarıya sızan son bilgilere göre, Ersin Tatar önde gidiyor. Tatar’ı Hüseyin Özgürgün takip ediyor. Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun ise, üçüncülük için yarışıyor.

İkinci tur için yeni bir değerlendirme yapacağı yönünde.

Kurultay salonunda ise bir kutlama telaşı başladı. Ersin Tatar sempatizanları kutlama için hazırlık yapıyor. Birçok Tatar sempatizanı bayraklarını çıkarmaya başladı.

Yaklaşık bir saat içerisinde, seri bir şekilde sesli olarak oy sayımının başlaması bekleniyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiler doğrultusunda UBP Başkan Adayı Sunat Atun salonu terk etti. Atun’un babası Ata Atun seçimi salondan takip ediyor…