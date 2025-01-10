Taşpınar - Bostancı Anayolu’nda traktör kazası can aldı!
YAYIN TARİHİ:
10/01/2025
Taşpınar - Bostancı Anayolu’nda bugün saat 07:30 sıralarında meydana gelen traktör kazasında 68 yaşındaki Salih Özgünalp yaşamını yitirdi
Taşpınar - Bostancı Anayolu’nda bugün saat 07:30 sıralarında, 68 yaşındaki Salih Özgünalp (E-68), yönetimindeki LV 619 plakalı traktör ile Taşpınar istikametinden Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi. Traktör sürücüsü Salih Özgünalp olay yerinde yaşamını yitirdi .Soruşturma devam ediyor.
YAYIN TARİHİ: