Taşpınar’dan Güney Kıbrıs’a kaçak geçmek istedi

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmek için askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı Onochie Robert Obi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez, olguları aktardı. Polis, askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak 05.04.2022 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Taşpınar'da Birinci Derece Askeri Yasak bölge olan alan içerisinde, Nijerya uyruklu Onochie Robert Obı’nin (E-37, Nijerya Öğrenci) KKTC'den GKRY'ne geçmek maksadı ile yetkili makamdan izin almaksızın 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiği sırada görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Sönmez, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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05/04/2022 12:08