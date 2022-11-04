Tatar, 1. Siyaset ve İletişim Zirvesi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA) tarafından düzenlenen 1. Siyaset ve İletişim Zirvesi’ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de bu sabah gerçekleşen zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düşünce kuruluşu ekibinin oluşmasında ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Kıbrıs Türk halkının soykırımlardan, acımasız saldırılardan geçtiğini ve buna bağlı olarak bir siyasi yapının oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geleceği için egemenlik meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Farklı kişilerin bir araya gelerek ürettiği siyasi düşüncenin doğru noktaya gelebilmesi için iletişim kanallarının önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışmak gerektiğini söyledi.

Ülke geleceği için önemli ilkelere sahip çıkılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, siyaset yapanlar ve yönlendirenlerin ülke potansiyelini ve halkın çıkarını öngörebilmesi gerektiğini kaydetti.

“Tüketilmiş bir siyasetin bıraktığı ve yol açtığı yeni siyasetin, iletişim kanalları ile daha da desteklenmesi gerekmektedir. Yolumuz halkımızın gelecekte daha fazla refah ve güvenlik bulabilmesi yolu olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, doğru kanaatin oluşması için sağduyuya, halktan gelen sese kulak vermek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimizin görevi halktan gelen samimi ve gerçek sesi duyabilmektir, okuyabilmektir” diye konuştu.

Siyaset ve iletişim dünyasının iş birliği içerisinde olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim sermayemiz, halkın sağduyusudur, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeledir. Bizim sermayemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin buraya verdiği destektir” dedi.

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04/11/2022 18:58