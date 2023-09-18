Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gazilerimize, şehitlerimize ve evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz devletimizi yüceltmek, geliştirmek ve ona sahip çıkmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü, “Gaziler Günü” olarak büyük bir coşku ve gururla Türk ulusu ile birlikte kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin, aziz şehitlerin ve vatan uğruna çarpışan gazilerin mücadeleleri sonucu devletler kurduğunu, her koşulda bayrağına, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü bugün kendi devletinde, atalarından yadigâr manevi mirasının bilinciyle egemenliğine ve hürriyetine sahip çıkmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta da bir asırdan uzun süredir devam etmekte olan bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının, garantör ülke ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile özgürlüğe ve huzura kavuştuğunu kaydetti.

“Gazilerimize, şehitlerimize ve evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz devletimizi yüceltmek, geliştirmek ve ona sahip çıkmaktır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere milli mücadele yıllarında onurlu bir yaşam uğruna canını veren şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve saygıyla anarken, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı bir ömür diliyorum.”