Tatar: 2019 için geçici bir protokol imzalanacak

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu. Tatar, Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak olan mali protokol hakkında bilgi verdi. Tatar, 2019 yılı için geçici bir protokol imzalanacağını ardından 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak mali bir protokolün imzalanacağını kaydetti.

Tatar şöyle devam etti: Türkiye ile mali protokolün imzalanması şart. Ekonomik protokolün imzalanması için Türkiye Cumhuriyeti elçiliği ile görüşmeler devam ediyor. Ülkenin ne durumda olduğu belli borç çok. Bu yüzden mali protokol çok önemli. 2019 yılının yaz aylarına gelindi. 2019 için geçici bir protokol imzalanması gerek. Daha sonra 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak geniş bir mali protokolün imzalanması gerek. Her şey uyumlu giderse daha sonrasında ülke seçime gidecek.”