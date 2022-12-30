Tatar: 2022 yılı, KKTC’nin daha iyi noktalara gelebilmesi için birlikte çalıştığımız, başarılara imza attığımız bir yıl oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 yılının KKTC’nin daha iyi noktalara gelebilmesi için birlikte çalışıldığı, uğraş verildiği, gönül birliği içerisinde bir takım başarılara imza atıldığı bir yıl olduğunu kaydetti.

Bu yılın en büyük acısının Ukrayna-Rusya savaşından dolayı hayatlarını kaybedenler, acı çekenler, göç yaşayanlar olduğuna işaret eden Tatar, bu olayların 1974 öncesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesini hatırlattığını ve yürüttükleri siyasetin 74 öncesine dönmemek için ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yeni siyasetin bu yılki en büyük başarısının Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları tarafından tam destek alması olduğuna inandığını söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması ve Türk Devletleri Teşkilatı'na KKTC’nin gözlemci üye olarak kabulünün önemini vurguladı.

Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte bu 2 yıl içerisinde çok yoğun çalıştıklarını ve halkın her kesimine dokunduklarını ifade ederek, bundan sonra da bu anlayış ve heyecanla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Tatar, “Biz huzurluyuz, mutluyuz, vicdanımız tamamdır. Halkımız için, üzerine titrediğimiz KKTC için çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Basın Resepsiyonu verdi.

Lefkoşa'da Concorde Tower'da yapılan resepsiyona çeşitli basın kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, resepsiyonda, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve yeni yıllarını kutladı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci yılını tamamlayan Ersin Tatar ve eşinin çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Tatar'ın konuşması ve sunumun ardından, Senfoni Orkestrası yaylı quartet tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“2023 yılı, inşallah, Kıbrıs Türk halkı, KKTC, anavatan Türkiye, tüm Türk Dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılının KKTC’nin daha iyi noktalara gelebilmesi için birlikte çalışıldığı, uğraş verildiği, gönül birliği içerisinde bir takım başarılara imza atıldığı bir yıl olduğunu kaydederek, 2023 yılının Kıbrıs Türk halkı, KKTC, anavatan Türkiye, tüm Türk Dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatar, 2022 yılının en büyük acısının Ukrayna-Rusya Savaşı dolayısıyla hayatlarını kaybedenler, acı çekenler, göç yaşayanlar olduğuna işaret ederek, bütün bu olayların Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda 1974’e kadar yaşadığı acıları hatırlattığını, şu anda yürüttükleri siyasetin 1974 öncesine dönmemek için olduğunu kaydetti.

İki egemen eşit devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmayı savunan yeni siyasetlerinin, bu yılki en büyük başarısının, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarının tam desteğinin alınması olduğunu belirten Tatar, yıl içerisinde iki önemli adım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta BM 77. Genel Kurulu’nda Kıbrıslı Türklerin sesini duyurduğu konuşma ve ardından Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC’nin statüsünün gözlemci üye olarak oybirliğiyle kabul edilmesi olduğunu aktardı.

“Bu işin geri dönüşü yoktur”

Tatar, atılan tüm adımlarla artık bu noktadan geri dönüş olmadığı mesajını verdiklerini belirtti. Kıbrıs’ta iki devletliliğin kökleşmesinin önemine değinen Tatar, 2 devletin birbirini tanıması ve birbirleriyle iş birliğine girmesi halinde Kıbrıs’ta bir anlaşmanın olabileceğini bütün dünyaya haykırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki seçimlerde şu anda favori olarak görülen eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in manifestosunda yer alan 'Türkiye’nin garantörlüğünün son bulması, askerin gitmesi, hiç bir devletin müdahale hakkı olmaması' gibi maddelere değinen Tatar, 1960 Anlaşmaları’nda Kıbrıslı Türklerin haklarının kazanılması için uğraşanların emeklerini asla unutmayacaklarını ifade etti ve bugünlere gelinmesinin ve Kıbrıs Türk halkının öngörülebilir huzurlu bir geleceğe kavuşmasının hiç kolay olmadığını dile getirdi.

“Çok şehitler verdik, soykırımlardan geçtik ve başardık. Şimdi Doğu Akdeniz’de bir devlet sahibiyiz. O devletin adı KKTC’dir” diyen Tatar, son 2 gündür Ankara’da yaptığı temasları ve temasların getirdiği kazanımlar hakkında konuşarak, Türkiye’deki medyanın bu görüşmeleri yakından takip etmesi ve halkı bilgilendirmesi sonucunda KKTC’ye her alanda ilginin artığını ve turist, öğrenci, yatırımcı akışının günden güne arttığını vurguladı. Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile bağları pekiştirmenin kendisinin görevi olduğuna dikkat çekti.

“Cumhurbaşkanlığında çeşitli projelerle herkesi kucaklamaya çalışıyoruz”

Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi vermek için Cumhurbaşkanlığında çeşitli projelerle herkesi kucaklamaya, insanlara dokunmaya çalıştıklarının altını çizerek, “Kıbrıs Türk halkının değerleriyle bu çalışmaları yapmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Tatar, tüm bu çalışmaları yapabilmek için inanmak ve sevmek gerektiğine dikkat çekerek, kendisine yapılan eleştirilere değindi. Tatar, “Bütün bunları göğüslemek, bunları hazmetmek, bunlara göre hareket etmek bana yakışandır. O nedenle ben bir bakıma gülüp geçiyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi Sibel Tatar’ın da 2 yıl boyunca kendisiyle birlikte çok yoğun çalıştığını kaydeden Tatar, ona da tüm bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özellikle ülkedeki ihtiyaçlı ailelere, çocuklara ve engellilere dokunan projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Tatar, “Bize düşen bu anlayışla bu heyecanla çalışmalarımıza devam etmektir. Biz huzurluyuz, mutluyuz, vicdanımız tamamdır. Halkımız için, üzerinde titrediğimiz KKTC için çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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30/12/2022 23:07