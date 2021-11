Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “tarih boyunca Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve varoluş mücadelesine sahip çıkmasında öğretmenlerimizin rolü büyüktür” dedi.

Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerin aldığı sorumluluğun çok önemli olduğunu belirterek, öğretmenlerin, bireylerin gelişiminde rehber görevini yürüttüğünü kaydetti.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Öğretmenlerin, bir ülkenin kalkınması ve çağdaş medeniyetlere ulaşmasında, yetiştirdikleri nesillerin büyük payı vardır. Öğretmen; eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişidir. Çocuklarımızı okullarda, kültürel ve sosyal alanda hayata hazırlayanlar, öğretmenlerimizdir. Öğretmen, okulda sadece dersleri değil, aynı zamanda çocuklarımızın toplum içeresinde gerektiği yerde gerekli biçimde davranma bilincini öğreten kişidir. Öğretmenler, çocuklarımızı hayata hazırlayan eşsiz insanlardır. Öğretmen, öğrencilerine ilham kaynağı olandır. Öğretmen, her zaman iyinin ve doğrunun yolunda yürüyen, aydın kişidir. Öğretmenler, kendilerine yaşam boyu öğrenme felsefesini hayat tarzı haline getirmelidir. Çocuklarımız için, öğretmenlerimiz hiç yılmadan kendilerini her şartta yenilemeli ve geliştirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, millet mekteplerinin başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım, 1981 yılından bu yana her yıl Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde, dünyanın en kutsal vazifesini yapan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canıgönülden kutlar; bu vesile ile Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşen tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anarım.”

Bu habere tepkiniz:



23/11/2021 20:23