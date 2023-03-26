Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar'ın mesajı şöyle:

"Toplumsal aidiyet ve ortak bilinci bireylere aşılayan, eleştirel üslubuyla yaşam ve insanı ele alarak insanlığa, olaylara farklı açıdan bakılabilmesini öğreten, toplumun manevi değerlerini güçlendirerek toplumların düşünsel ve kültürel kimliğini geliştiren tiyatro; sanat disiplini olarak sanatsal yaratıyı en etkin biçimde toplumlara aktarırken aynı zamanda eğitsel gücüyle toplumlara muhakeme erkini, sorumluluk ve derinlik kazandırmaktadır.

İnsana insanı insanla anlatan tiyatro, Kıbrıs Türk sanat dünyasında da oldukça büyük öneme sahiptir. Tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türkü’nün öz benliğini ve öz saygısını kazanmasına vesile olmuş, sanatın estetik gücüyle toplumun kültür birikimini yansıtmasına ve bu kültürel birikimin zenginleşmesine öncülük etmiştir.

Özgürleştirici, eğitici ve aydınlatan boyutuyla özelde tiyatronun, daha genel ölçekte ise sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilincinde bir Cumhurbaşkanı olarak gerek tiyatro, gerekse diğer sanat dallarına dün olduğu gibi bugün de gereken tüm desteği vereceğimi belirtmek istiyorum.

Bütün bunların ışığında, Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek veren, gelmiş geçmiş tüm tiyatro sanatçılarımızın, tiyatrolarda görev yapan idari ve teknik çalışanların, pek tabii ki sanatseverlerin, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor ve esenlikler diliyorum"

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26/03/2023 20:55