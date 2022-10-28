Tatar: 29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, Kıbrıs Türk tarihinde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesinin, 99. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içerisindeyiz

Kahraman Türk ulusu tarafından işgal kuvvetlerine karşı verilen destansı bağımsızlık savaşının büyük bir fedakârlık, vatanseverlik ve hürriyet aşkıyla bezenmiş ulusal bilinç neticesinde zafere ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi; Kıbrıs’taki Türk ulusuna da ilham olmuş, milli bilincin pekişmesine ve özgürlük ülküsünün yeniden canlanmasına vesile olmuştur.

Egemenliğin halka ait olmasının nişanesi, demokrasi ve bağımsızlık bilincinin en üst mertebesi olan cumhuriyet rejimini ilan ederek Türk ulusuna çağdaş ve en erdemli yönetim biçimini hediye eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu kararı ile kahramanlık ve büyük özveri sonucu zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’nı da egemenlik ve özgürlükle taçlandırmıştır.

Türk ulusunun yaratmış olduğu bu büyük değer ve başarı; insanlık ve dünya tarihine de yön vererek esaret altında bulunan mazlum ulusların bağımsızlık ve egemenlik şiarını aşılamış; yakın tarihi etkileyen evrensel bir nitelik olarak tarihteki yerini almıştır.

-"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır"

Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki kopmaz bir parçası olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla KKTC’de de kutlamakta olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Vatan aşkı ve özgürlük tutkusu ile verilen büyük mücadele sonucu çizilen Misak-ı Milli sınırları içinde özgür ve bağımsız yaşamak isteyen Türk milletinin hürriyetinin, bağımsızlık ve egemenliğinin güvencesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını oluşturmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en büyük güvence kaynağı olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek mutluluk ve esenlik içinde yaşayacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını büyük bir saygı ve rahmetle anıyorum. Anavatan’ımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

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28/10/2022 11:33