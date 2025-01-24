Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da bel fıtığı ameliyatı geçiren 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Derviş Eroğlu'na acil şifalar dileyerek kendisini erken zamanda sağlıklı bir şekilde aramızda görmeyi dilediğini belirtti.