Tatar: 300 civarında hasta başka hastanelere aktarıldı

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangını haber alır almaz kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Hastanede incelemeler yapan Tatar, basına yaptığı açıklamada, sabah haberi alır almaz kriz masası oluşturduklarını kaydetti. Tatar, sağlık çalışanlarına, itfaiyeye, Sivil Savunma Teşkilatı’na, hastaların başka hastanelere taşınmasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan Tatar, devletin görevinin hastaneyi en erken zamanda eskisinden daha iyi hale getirmek olduğunu ve derhal bu yönde çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, böylesi olaylarda devletin bütün imkanlarıyla seferber olabildiğinin görüldüğünü belirtti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangının ardından hastaların bir kısmı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ile Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildi.

Basın toplantısı düzenleyen Tatar, yangının bir kablonun ısınması nedeniyle meydana geldiğinin düşünüldüğünü ifade ederek, hastaların diğer hastanelere tahliye edildiğini, tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Tatar, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 de bebek bulunduğunu kaydederek, erken doğum nedeniyle hastanede bulunan bu bebekler ve YDÜ’ye tahliye edilen hastaların bakımlarının en iyi koşullarda devam ettiğini söyledi.

2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildiğini vurgulayan Tatar, üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye’deki şehit haberlerinden dolayı yüreklerin bir kez daha acıdığını da ifade eden Başbakan Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk ulusuna sabır diledi.(BRT)

PİLLİ: “HANGİ HASTANIN HANGİ HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİNİN KAYDI VAR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de anjiyo bölümünde çıkan yangının kesin nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Pilli, gerekli tüm önlemlerin alındığını ve tüm ekiplerin yangına süratle müdahale ettiğini kaydetti.

Pilli, yangının söndürülmesinde ve hastaların güvenli şekilde sevk edilmesinde görev alan tüm personele teşekkür etti.

28/02/2020 12:40