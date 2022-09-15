Tatar, 4. Vounous ve Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katıldı

Tatar, bu güzel çalışmaların önümüzdeki süreçte açık hava müzesi olarak geliştirilmesini temenni etti.

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15/09/2022

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Tatar, 4. Vounous ve Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Vounous ve Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Ersenal’ın önderliğindeki ekip, sanatçılar ve Çatalköy Belediyesi çalışanları ile 5 bin yıllık bir tarihin yeniden keşfini yaşadıklarını belirterek Kıbrıs'ın, geçmişi ve kültürel zenginliği ile Akdeniz çanağının en güzel adalarından biri olduğunu söyledi.

Ülke turizmine hizmet veren bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu güzel çalışmaların önümüzdeki süreçte açık hava müzesi olarak geliştirilmesini temenni etti.

Tarihi döneme ve dokuya uygun gösterilerin de yer aldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar, Vounous köyündeki atölyeleri dolaşarak pişirilen eserler hakkında bilgi aldı; sanatçılarla bir araya geldi.

15/09/2022 10:32
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TAGS: 4. Vounous, toprak, sempozyum, tatar,
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