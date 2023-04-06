Tatar, AA’nın 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı’nın 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Türk milli mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarına tanıklık ederek yakın tarihin her aşamasında cumhuriyet devrimlerini Türk halkına ve dünyaya aktaran Anadolu Ajansı’nın 103’üncü kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar mesajında devamla şunları kaydetti:

“‘Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak’ misyonuyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, bir asrı geçen tecrübesiyle bugün Türkiye sınırlarını aşan, küresel ölçekte söz sahibi bir haber ajansı konumundadır.

Her geçen gün çağın teknolojileri ile bezenmiş, yüksek standart teknoloji altyapısı ve donanımlı beşerî yapısıyla siyaset ve diplomasi alanı başta olmak üzere güncel gelişmeleri kapsayan referans içerikler oluşturan Anadolu Ajansı, Kıbrıs Türk halkının da haklı mücadelesine her anlamda katkı sağlamakta ve bu topraklarda yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelemizi tüm dünyaya aktarmaktadır.

100 ülkedeki temsilciliğiyle global bir marka haline gelen Anadolu Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki önemli siyasi ve diplomatik gelişmeleri de tüm dünya gündemine taşıyarak Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının en büyük destekçileri arasında yerini almakta, KKTC gerçeğinin dünyaya anlatılmasının öncülerinden olmaktadır.

Dünyanın en etkili ve saygın haber ajanslarından biri olarak gösterilen Anadolu Ajansı’nın tüm çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ederek teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının artarak süreceğine olan inancımı yinelemek istiyorum.”

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06/04/2023 19:08