Tatar: AB Çatısı altında iki devlet formülü olabilir

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
08/02/2025

Tatar: AB Çatısı altında iki devlet formülü olabilir

NTV’de konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mart Ayı’nda Cenevre’de yapılması planan zirve öncesi önemli mesajlar verdi.

İki halk arasında yeni sınır kapısı açılmasını desteklediklerini ve öneriler yaptıklarını belirten Tatar, Haspolat ve Limia için Rum Liderden henüz yanıt almadıklarını söyledi.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın eksik olduğunu, anlaşmayı sağlamak istediğini belirten Tatar, ancak iki devlete dayalı bir çözümün gerçekçi olabileceğini kaydetti.

Geçmiş bazı liderler gibi anlaşma ve AB’ye girilecek diye tavizler vermesinin mümkün olmadığını belirten Tatar, “ Evet. Ben de AB çatısı altında iki devlet diyebilirim ama TSK’in güvencesi benim için fevkalade önemlidir” dedi

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Ersin Tatar, ab, kktc
MANŞETLER

İsrail'in hedefi Kıbrıs mı? İstihbaratçı yığınağı başladı

HK DÜNYA

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, gözünü Kıbrıs Rum Kesimindeki havalimanlarına dikti. ABD askeri yığınağından sonra, İsrail'in ajan yığınağına başladığı adadaki durum, Rum Kesimindeki muhalefeti bile kızdırdı. Larnaka ve BAF havalimanlarındaki güvenliği MOSSAD elemanlarının sağladığı iddia edilirken, İsrail'in, Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden Mısır ve Türkiye'ye karşı hamlelerinin devam edeceği gündeme getirildi.

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.