Tatar: AB Çatısı altında iki devlet formülü olabilir

NTV’de konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mart Ayı’nda Cenevre’de yapılması planan zirve öncesi önemli mesajlar verdi.

İki halk arasında yeni sınır kapısı açılmasını desteklediklerini ve öneriler yaptıklarını belirten Tatar, Haspolat ve Limia için Rum Liderden henüz yanıt almadıklarını söyledi.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın eksik olduğunu, anlaşmayı sağlamak istediğini belirten Tatar, ancak iki devlete dayalı bir çözümün gerçekçi olabileceğini kaydetti.

Geçmiş bazı liderler gibi anlaşma ve AB’ye girilecek diye tavizler vermesinin mümkün olmadığını belirten Tatar, “ Evet. Ben de AB çatısı altında iki devlet diyebilirim ama TSK’in güvencesi benim için fevkalade önemlidir” dedi