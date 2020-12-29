Tatar, Acar’ın Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayınladı

TATAR ODTÜ KKK KURUCU REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ACAR’IN VEFATI NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

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29/12/2020

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Tatar, Acar’ın Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ODTÜ Eski Rektörü ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlayarak, Acar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yükseköğretim camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 2008-2016 yılları arasında 2 dönem rektör olarak görev yapmış, aynı zamanda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü, değerli bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Acar’ın kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ’yü KKTC’ye kazandırarak ülke yükseköğretimine önemli katkılarını asla unutmayacağımız Prof. Dr. Ahmet Acar’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, ODTÜ ve tüm yükseköğretim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.”

29/12/2020 16:33
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TAGS: ersin tatar, ahmet acar
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