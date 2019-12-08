Tatar, Ahmet Başçeri’nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı

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08/12/2019

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Tatar, Ahmet Başçeri’nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri’ nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı.

Tatar masajında;

“Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kardeşimiz, dostumuzun çok değerli babaları Ahmet Başçeri’nin ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şahsım, hükümetimiz ve halkımız adına merhuma Allah’tan rahmet, ailesi , yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

08/12/2019 10:41
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TAGS: Tatar, Ahmet Başçeri’nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı, haber, kıbrıs,
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