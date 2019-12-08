Tatar, Ahmet Başçeri’nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı
08/12/2019
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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri’ nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı.
Tatar masajında;
“Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kardeşimiz, dostumuzun çok değerli babaları Ahmet Başçeri’nin ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şahsım, hükümetimiz ve halkımız adına merhuma Allah’tan rahmet, ailesi , yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.