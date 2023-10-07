Tatar, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan’ı kutladı

ads ads ads ads
07/10/2023

ads
Tatar, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti’nin Olağanüstü 4. Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiği zafer sonrasında güçlü bir şekilde yeniden   AK Parti Genel Başkanlığı’na seçildiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, yüzde doksandan fazla katılımla, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen  4. Olağan Büyük Kongre’de Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın elde ettiği zafer ve yaptığı açıklamaların önemine işaret etti. 

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ak Parti Genel Başkanı olarak TC’nin yeni dönemdeki vizyonu, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milleti  başarıdan başarıya taşıyacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıların KKTC’ye de yansıması temennisini dile getirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“AK Parti ailesini kutluyorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum ve yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili organlara seçilenleri ayrıca kutluyorum.”

07/10/2023 19:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Tatar, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan’ı kutladı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.