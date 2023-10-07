Tatar, AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne Katılmak Üzere Ankara'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne katılmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.

Ankara’ya bugün saat 07.10'da giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda askeri tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 30’a yakın ülke temsilcisinin de davetli olduğu AK Parti Büyük Kongresi’ne katılacak ve bu akşam yurda dönecek.

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