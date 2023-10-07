Tatar, AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne Katılmak Üzere Ankara'ya Gitti

ads ads ads ads
07/10/2023

ads
Tatar, AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne Katılmak Üzere Ankara'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne katılmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.
Ankara’ya bugün saat 07.10'da giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tatar için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda askeri tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 30’a yakın ülke temsilcisinin de davetli olduğu AK Parti Büyük Kongresi’ne katılacak ve bu akşam yurda dönecek.

07/10/2023 09:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ersin Tatar, Haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.