Tatar, Akbulut’un vefatı nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar taziye defterine şunları yazdı:

“Türk siyasi hayatına TBMM Başkanı, 47. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti başbakanı, bakan, milletvekili olarak hizmet etmiş, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan devlet adamı, değerli insan Yıldırım Akbulut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi görevde bulunduğu sürede, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olmuş ve haklı davamıza olan desteğini hiçbir zaman esirgememiş değerli bir devlet ve siyaset adamıydı. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar niyaz ederim.”

Bu habere tepkiniz:



15/04/2021 18:15