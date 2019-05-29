“Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit“ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni sırasında Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yaşanan polemik dikkat çekti.

Başbakan Ersin Tatar ise, kendi zamanlarında bisikletin çok yaygın olduğunu ve son dönemde öneminin yeniden hatırlanmaya başlandığını belirtti ve bir süredir Lefkoşa’da hizmete giren bisikletlerin tüm bölgelere yayılmasını temenni etti.

Artık cep telefonlarıyla fotoğraf çekme şansına sahip olan gençlerin bu sanatı cep telefonlarıyla öğrenerek ilerletme imkanına sahip olduğunu hatırlatan Tatar, cep telefonlarıyla tecrübe amaçlı çekilen fotoğrafların bile tarihe mal olabileceğini kaydetti.

Tatar, “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor KKTC sizlere emanet” dedi.

Başbakan'dan sonra söz alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Bisiklet Avrupada çok yaygın biz de Avrupalı olmak istediğimize göre o değerleri de kendi içimizde yaşatmayı bilmemiz lazım, Sevgili Başkanımız fazla heyecanlanmasın benden kolay kolay geçmez çünkü gençlerle çocuklarla biraradayım” dedi.