Tatar: Akıncı “ayar” tartışmasına balıklama daldı

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ayar vermek gibi bir yapısı olmadığını söyledi. BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk olan Tatar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya dışarıda yaptığı açıklamanın yanlış aktarıldığını söyleyen Tatar, “Hangi anlamda söylediğim belli. Yeni bir hükümet var. Herkes bir şey söylüyor. Yeni bir süreç var. Yeni bir hükümet var. Dolayısı ile bu konuda yeni bir ayara ihtiyaç olduğunu söyledim. Bu gayet anlaşılır ve net. Ben mi ayar vereceğim Cumhurbaşkanına? Yıllardır saygı duyduğum ve iyi ilişki içerisinde olduğum birisi sayın Akıncı. Ama belli ki birileri ayar kelimesini içeriye yanlış taşıdı. Sayın Akıncı da bir yanlış anlamayla ayar kelimesine balıklama daldı” dedi.