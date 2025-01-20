Tatar: Akıncılar’da kapı açılmasını önerdik…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmesi tamamlandı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklama yapan Tatar, 2024 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında 8 milyon geçiş yaşandığını açıkladı.

Sınır kapıları ile ilgili bilgi veren Tatar, Kuzey Kıbrıs olarak Akıncılar’da da kapı açılması yönünde bir öneri yaptıklarını ifade etti.

Tatar, Kiracıköy ve Erenköy’den tek taraflı olarak transit geçişlerin kabul edilemez olduğunu, Hristodulidis’in farklı önerilerde yaptığını hepsinin değerlendirileceğini kaydetti.