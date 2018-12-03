Tatar: Akıncı’nın desteği yüzde 10, söylediği kendisini bağlar

Lefke’de UBP’lilerle bir araya gelen genel başkan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı hedef aldı.

Tatar, “Akıncı’nın oyu da temsil ettiği kitle de yüzde 10’u geçmez. BM bizim be tabanımızın sesini dinlemek zorundadır” dedi.

Tatar, BM görevlisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldiği toplantıda bu mesajı ilettiğini söyleyerek, “Türkiye ile de temas ettik. Artık iki ayrı devletli bir çözüm modeli konuşulmalıdır” ifadesini kullandı. Tatar şöyle devam etti: BM’ye net mesaj verdim. Türkiye’miz olmadan bir çözüm olmaz. Spehar’a dedim ki sizin dünyanızla bizim dünyamız farklı. Sizin dünyanızda Türkiye’yi adadan dışlamak var.

Murat edilen çözümün bizi AB içerisinde yok ederek, eriteceğini söyledim. Spehar’ın yüzüne ne istediğimizi, endişelerimi söyledim.

Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmadığı bir çözümü de kabul etmeyeceğimizi söyledim. Spehar’a bize tuzak kurmamaları uyarısında bulundum. Bu işleri öğrendik artık.

Akıncı ve onun gibilere meydanı bırakmayacağız. Kıbrıs halkının haklı sesini gündeme getireceğiz. Sayın Akıncı da duysun, artık meydan boş değil.