Tatar Aliyev’e tebriklerini iletti…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) zaferi dolayısıyla kutladı.

Seçimlerin özgür ve demokratik bir ortamda yapıldığını ve Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğunu belirten Tatar, yeni parlamento ile Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu kapsamında işbirliğinin başarıyla sürdürüleceğinden emin olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Şuşa'da düzenlenen zirvesine KKTC'nin davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti hatırlatan Tatar, KKTC'nin TDT ile ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği destek ve davetten dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Seçimlerin 30 yıllık işgalden kurtarılan Karabağ topraklarında da gerçekleşmiş olmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları belirtti:

“Azerbaycan’da demokratik bir ortamda gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi siz değerli dostumun Yeni Azerbaycan Partisi olmuştur. Azerbaycan Halkı’nın sizlere vermekte olduğu güçlü desteğin yeni bir göstergesi olan bu seçim sonuçlarından dolayı sizleri canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bu seçimlerin, 30 yıllık işgalden kurtarılan Karabağ toprakları dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması da tarihi bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle bir kez daha Zat-i Alilerini seçim zaferinden dolayı kutlar, Kardeş Azerbaycan Halkına Kıbrıs Türk Halkının sevgi ve selamlarını iletirim”.

Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, KKTC U-12 yaş futbol takımının turnuvaya katılmak üzere Azerbaycan’da bulunduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na sunulan bu fırsattan dolayı Aliyev’e teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise, Aliyev de tebrikleri için Tatar'a teşekkür etti, KKTC'nin TDT kapsamındaki ilişkilerinin gelişmesine destek vereceğini ifade etti.

Azerbaycanlı seçmenler, 1 Eylül'de Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik Meclis için 990 aday yarışmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı olduğu YAP, 68 sandalye ile parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olmuştu.