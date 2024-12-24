Tatar, Aliyev’in doğum günün kutladı, görüşmede iki ülke ilişkilerini el alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün doğum günü olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü kutladı, sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Türk Dünyası ile yürütülen çalışmalar da konuşuldu.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Azerbaycan vatandaşları, öğrenciler ve iş insanlarının durumu ile sosyal ve kültürel konuların geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında şahsı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkının yeni yılını kutladı.