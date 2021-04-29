Tatar: Amaçları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı...

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29/04/2021

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Tatar: Amaçları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı...

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+1 görüşmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Tatar'ın açıklamasınından satır başları:

Eski şartlarda masaya oturmamızın bir anlamı olmayacaktır. Karşı taraf tanınıyor ve AB üyesidir. Anlaşmaya yanaşmıyorlar. Toplantılarda gördük. . Rum Kesimi'nin amacı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasa değişikliği ile Kıbrıs Türklerinin devlete yama olmasıdır. Egemen eşitlik temelinde müzakere masasına oturabiliriz.  Kısıtlamalar altında haksızlıklarla karşı karşıyayız.

Detaylar gelecek....

29/04/2021 13:57
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TAGS: ersin tatar, mevlüt çavuşoğlu, avrupa birliği, kıbrıs, çözüm, kktc, güney kıbrıs, türkiye
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