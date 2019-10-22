Tatar: Ambargoyu kabul etmemiz mümkün değil

Başbakan Ersin Tatar Cumhuriyet Kupası’na katılan Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan başkanlığındaki U-18 Erkek Milli Hentbol Takımı ile Kosova Özbekistan ve TC’den gelen hentbolcu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda saat 10.30’da gerçekleşen kabulde konuşan Federasyon Başkanı Ayhan, 21-23 Ekim tarihleri arası gerçekleşecek Cumhuriyet Kupası’nda ilk maçların tamamlandığını ve perşembe günü oynanacak final müsabakasına Başbakan Tatar’ı davet etmek istediklerini söyledi.

FAZIL KÜÇÜK OYUNLARI ÇERÇEVESİNDE TEKVANDO TURNUVASI 24-26 EKİM ARASI

Başbakan Tatar daha sonra Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki Tekvando Federasyonu ve Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarına katılacak konuk heyetleri kabul etti.

Gökbilen, yaptığı konuşmada 3 ayrı branş ve 12 disiplinde 170 sporcunun yarışacağı turnuvanın oldukça kaliteli müsabakalara sahne olacağını ve bu mücadelelerin kendilerini Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasına hazırlamış olacağını dile getirdi.

Gökbilen, 24-26 Ekim tarihleri arası gerçekleşecek müsabakalarda, KKTC, Türkiye, İskoçya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Ermenistan’dan sporcuların yarışacağını belirtti.

TATAR: “İSYAN EDİYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar, kabullerde yaptığı konuşmalarda sporun dostluk, kardeşlik olduğunu, siyasetten ayrı tutulması gerektiğini fakat KKTC’nin bir insanlık ayıbı olan ambargolara isyan ettiğini ifade etti.

“Ambargoya karşı direniyoruz ve bu ambargoyu kabul etmemiz mümkün değil” diyen Tatar karşı Federasyonların ısrarlı duruşuyla uluslararası temasların sağlanabilmesinin önemine işaret ederek, Devletin de kendi bütçe imkânları çerçevesinde spora ve bu tür temaslara katkı yaptığını belirtti.

Tatar, KKTC’nin medeni dünyanın bir parçası olarak bu tür güzelliklere layık olduğunu, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı organizasyonları KKTC’de görmek istediklerini belirtti ve ekiplere başarı ile birlikte hak edenin kazanmasını diledi.

22/10/2019 13:39