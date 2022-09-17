Tatar: Amerika kararını tekrar gözden geçirmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTTO’ya çok değer verdiğini dile getirerek başladığı konuşmasında, KTTO’nun çok aktif ve olağanüstü çaba gösteren bir örgüt olduğunu belirtti. Tatar, Oda Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulunu tebrik etti.

Yarın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gideceğini hatırlatan Tatar, orada olağanüstü bir netice beklemediğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin bazı ekonomik çıkarlar için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği altına girmesini, “sıfır asker, sıfır garantiyi” ve Türkiye’nin adadan gitmesini asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında gündeme gelen Ercan Havalimanı ve limanların uluslararası açılması önerilerini de tuzak olarak niteledi ve bu konuların bütünlüklü çözümle gündeme gelecek konular olduğunu kaydetti.

Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle oluşan yeni siyasetten bahseden Tatar, “Gailemiz egemenliğinin kabul edilmesiyle Kıbrıs Türkünün varlığını sürdürmesidir” dedi. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği tanınmadan resmi müzakerelerin başlayamayacağını vurgulayan Tatar, resmi müzakereler olmasa da ortak komitelerin birçok konuda çalışmalar yürüttüğünü belirtti ve bu çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Türkiye’nin de desteği ile tanınma olmasa da KKTC’nin dünyada her geçen gün daha kabul gördüğünü söyleyen Tatar, ülkede turizm ve eğitim alanındaki potansiyelden bahsetti ve pandemide bir yıkım yaşandığını ancak doğru kararlarla sürecin en iyi şekilde yönetildiğini anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun bölgedeki gerginliği tırmandırıcı nitelikte bir karar olduğunu vurgulayarak, Amerika’nın kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Tatar sözlerine, KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek ve oluşacak yeni yönetimine başarılar dileyerek son verdi.

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17/09/2022 15:30