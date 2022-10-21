Tatar: Anadolu Ajansı önemli bir misyonu yerine getirmektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı’nın yeni Lefkoşa temsilcisi Mehmet Kemal Firik ile Cenevre’ye tayini çıkan eski Lefkoşa temsilcisi Muhammet İkbal Arslan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhammet İkbal Arslan’ı, KKTC’deki çalışma sürecinde gösterdiği başarılı haberciliğinden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın yeni Lefkoşa temsilcisi Mehmet Kemal Firik’e de yeni görevinden dolayı başarılar dilerken, Kıbrıs’ın ve ulusal mücadelenin önemine dikkat çekerek Anadolu Ajansı’nın, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti’ne ve dünyaya aktarılmasında önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getirdi.

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21/10/2022 12:06