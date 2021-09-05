Tatar: Anavatan ile bağlarımızı koparamazlar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl 740’ıncısı düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Türbedeki program kapsamında, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan örtü, sandukanın üzerine yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anı defterine; "Hayme Anamız’ın huzurunda bulunmaktan büyük bir huzur duymaktayım. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin anne ve nineleri, Osmanlı'nın yani Kıbrıs Türkü'nün de ecdadı, aynı soydan gelen Kıbrıs Türkü adına sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunar, büyük milletimizin bekası ve geleceği için geçmişimizi anmak, soyumuzun önemi ve mücadelemizin bilinci ile Hayme Anamız’ın başarıları, bir kadın olarak yaptıklarının ölümsüzleştirilmesi çok anlamlı. Mekanı cennet olsun" yazarak imzaladı.

Tören alanına geçen Cumhurbaşkanı Tatar, burada kurulan kıl çadırlarını gezdi. Çadırdaki vatandaşlar, "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a türbe ziyaretinde; Kütahya Valisi Ali Çelik ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Etkinlikte Kütahya Valisi Ali Çelik’in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada Hayme Ana’yı anma etkinliğinde bulunmaktan ayrıca büyük bir coşku ve heyecanla karşılanmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkının 1571’den beri verdiği mücadele, Anavatanımız ile 1974’te Türk askerinin adaya ayak basmasıyla egemenlik temelinde varlığını ortaya koymuş ve yan yana yaşayan 2 ayrı devlet ve siyasetin timsali olmuştur. Federasyon adı altında çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Anadolu ile bağımızın kopartılması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakimiyetinin anlamsızlaştırılması imkansız olduğu için, egemen 2 devletin varoluşuna inanıyoruz. Gelecek nesillerin bekası için, Türk milletinin geleceği için birlik ve beraberliğimizi koruyabilmek; egemenlik temelinde KKTC’nin varlığını devam ettirebilmek için, kahraman Mehmetçik ve Türk ordularının verdiği mücadele ile Kıbrıs Türkü’nü geleceğe taşıyacağız. Kıbrıs Türkü’nün Türkiye Cumhuriyeti’ne olan hürmeti ve bağlılığı olarak tarihin bize verdiği sorumlulukla diyorum ki, ‘Bizi asla Anavatan’dan kopartamayacaksınız.’ Son olarak bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, size Kıbrıs halkının sevgi ve selamlarını iletiyorum.”

Bu habere tepkiniz:



05/09/2021 21:07