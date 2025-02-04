Tatar Ankara'da Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde yuvarlak masa toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Ankara'da Avrasya İncelemeleri Merkezinde emekli Büyükelçiler ve üst düzey bürokratların katılımıyla yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre toplantı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon temelinde bir çözümün beyhude zaman harcama olduğuna vurgu yaparak, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın o günün şartlarında federal çerçeveli bir anlaşma için büyük gayret gösterdiğini, Annan Planı’nda neyin ne olduğunun ortaya çıktığını, Crans Montana'da ise her şeyin kesinleştiğini söyledi.

Cenevre'deki 5 artı 1 toplantılarında gayri resmi olsa da resmi olarak Birleşmiş Milletler ve diğer paydaşlara iki devletli siyasetin ne anlama geldiğini, egemen eşitliğin ve uluslararası statünün teyit edilmeden müzakere sürecine geçilemeyeceğini Türkiye'nin de tam desteğiyle sunduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da özlemi olduğunu belirttiği Maraş Açılımı’nın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar " Nasip etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam desteğiyle Maraş Açılımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini, otoritesini, egemenliğini, bir kez daha dünyaya duyurduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu başardı. O günden bugüne Maraş'ı iki buçuk milyondan fazla insan ziyaret etti. Maraş açılımı hem tarihi hem ekonomik bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çok şey kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'na Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğiyle gözlemci üye olmalarının tarihi bir adım olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası baskılara rağmen Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev'in de tam desteğiyle pozisyonlarını koruduklarını, Aliyev'in KKTC'nin tam üye olması şeklinde ifadesi olduğunu hatırlatarak, bu dönemde bunun kendileri için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'nin 77, 78 ve 79. Genel Kurullarında " KKTC'nin artık tanınma zamanının geldiğini, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan acımasız ambargoların kalkması gerektiğini, eşit uluslararası statünün teyit edilmeden resmi müzakere sürecine geçilemeyeceğini haykırmasının" kendileri için tarihi anlama sahip olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “ Bu, bizim duyuramadığımız sesimizi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu anlamını taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

"Tanınma yolunda önemli adımlar atmakta olduklarının" altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilerinin dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni siyasetini muhataplarına anlattıklarını bizzat gördüğünü belirterek, " Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle milli değerlerimizi bütün dünyaya bu kısa sürede anlatmış bir pozisyona gelmiş vaziyetteyiz” dedi.