Tatar, Ankara’da 'İzler Silinmeden' adlı fotoğraf sergisinin açılış resepsiyonuna katıldı

Tatar: “İki devletli çözüm siyasetinin altı dopdoludur”

Yılmaz: “KKTC’ye pek çok başlıkta desteklerimiz olacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde hazırlanan “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılış resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve bazı belediye başkanları da yer aldı.

Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin yok olmadan belgelenmesi amacıyla düzenlenen “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimini kültürel mirasa haksızlık yapmakla suçlayarak, “Güney Kıbrıs’tan beklentimiz, güneyde kalan 400 senelik mirasımızın korunarak geleceğe taşınmasıdır” dedi.

-Tatar: “Türk adaletine güveniyoruz”

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm temennisinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun ancak iki devletli çözüm siyaseti ile mümkün olduğunu belirtti.

İki devletli çözüm siyasetinin altının boş olduğu yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Tatar, “Yeni siyasetin altı dopdoludur. Altında mücadelemiz, şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkı vardır” dedi. Tatar, Kıbrıs’taki yeni siyaseti her platformda anlattığı ve davaya güç kattığı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

Bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını hatırlatan Tatar, 50’nci yılın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi projesi dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz’a da teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda İsias davasına değinen Tatar, “Türk adaletine güveniyoruz. Elbette ailelerin acısı bizlerin de acısıdır, onlara sabırlar diliyorum, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

-Yılmaz: “KKTC’ye pek çok başlıkta desteklerimiz olacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, Kıbrıs’ın tarihsel ve kültürel zenginliğine değinerek, belediye birliklerine teşekkür etti, birlikler arasındaki iş birliklerinin artmasını temenni etti.

Kıbrıs’ın güneyindeki Türk-İslam eserlerinin hak ettiği değeri bulamadığını vurgulayan Yılmaz, UNESCO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara Kıbrıs’ın bütünündeki kültürel mirasın korunması için çağrıda bulundu.

Konuşmasında, TC ile KKKTC arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’ye pek çok başlıkta destekleri olacağını aktardı.

Yılmaz, İsias davasına ilişkin “Yargıya güveniyoruz. Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaktır. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz” diyerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Resepsiyonda söz alan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ise sergi ile ilgili bilgiler aktardılar.

Konuşmaların ardından ise hediye takdimleri yapıldı.