Tatar: Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, adını da bilmem

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08/06/2021

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Tatar: Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, adını da bilmem

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya’da yasaklı Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) çetesinin yöneticilerinden Taner Ay ile birlikte poz verdiği fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programında, söz konusu fotoğrafı inceleyen gazeteci Nazar Erişkin’e, canlı yayında, “Cumhurbaşkanlığı’ndan” mesaj gönderildi.

Erişkin, kendisine gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildiğini aktardı:

“2-3 yıl önce Ankara’da otele gelip yanıma oturdu, hiç işim olmadı, adını da bilmem.”

Öte yandan Taner Ay’ın babası Çetin Ay’ın, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak görev yaptığı ifade edildi.

08/06/2021 14:53
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