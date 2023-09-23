Tatar: Anlaşma olacaksa bu anlaşma iki devletin işbirliğiyle olabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’da bir araya geldi.

Tatar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın iki devletin işbirliği ile olabileceğini belirterek bunun kabulü durumunda resmi müzakerelerde Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını görüşebileceklerini söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Anavatan ve garantör ülke olarak bütün süreçlerde istişare içerisinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakerelere başlamamız mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşebileceklerini de kaydetti.

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